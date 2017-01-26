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'a para aktaran Suriyeli

'da terör örgütü 'a para aktardığı öğrenilen Suriyeli Hani Ramadan gözaltına alındı

DEAŞa para aktaran Suriyeli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücade Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü 'a para aktardığı öne sürülen Suriyeli 25 yaşındaki Hani Ramadan isimli şüpheliyi la gözaltına aldı.

Ekipler sürdürdükleri soruşturma sonucu sahte belgeler hazırlayıp terör örgütü DEAŞ'a kazanç elde edip para aktardığı öne sürülen Suriye uyruklu Hani Ramadan isimli şüpheliyi Atakum İlçesi'nde bulunan Yeni Mahalle'de bir eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülürken, in geniş çaplı soruşturması devam ediyor.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 19:39
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