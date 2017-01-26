Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç ülkeyi kapsayan Doğu Afrika turunu tamamlayarak özel uçak "TUR" ile saat 07.11'de Ankara'ya geldi.
Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan ile diğer yetkililer karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da Ankara'ya geldi.
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KURBAN OLAYIM GÜZEL YOLUNUZA ,HOŞ GELDİNİZ CUMHURBAŞKANIM ,EFENDİMİZDEN SONRA SİZİN GİBİSİNİ GÖRMEDİM,,,
Adamın hasısın Reis. Yurda sağ salim dönmesine çok sevindim. Bir an önce anasaya teklifi onayladı haberini vermeni bekliyoruz. 15 temmuzda arkanda dimdik duran millet bu haberi de dört gözle bekliyor. Baronların ülkemiz üzerindeki elinin kırılma zamanı geldi ve geçti bile.
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