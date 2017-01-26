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Çifte mutluluk

Çifte mutluluk
İstanbul'da yaşayan Hasan-Kezban Alkan çifti, 1999 yılında ikiz kızlarını kucaklarına aldı. Göğüsten göbeğe kadar birbirlerine yapışık olan bebekler, 11 ay hastanede kaldı. Bu bebekler, Türkiye'nin ilk yapışık siyam ikizleri olan Sema Nur ve Seda Nur Alkan'dı! Doğumdan bir yıl sonra iki kardeş, 10 saat 45 dakika süren operasyonla birbirlerinden ayrıldı. 18 yaşına giren Seda Nur, Güngören Anadolu Lisesi'ni, Sema Nur ise Cemil Meriç Anadolu Meslek Lisesi'ni kazandı. Şimdi üniversite sınavına hazırlanmaya başladı. Sema Nur'un hayali ana sınıfı öğretmeni, Seda Nur'unki ise tarih öğretmeni olmak istediklerini açıkladı.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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