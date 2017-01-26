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CHP'li 'dan provokasyon

Yapılan anket sonuçlarına göre kaybedeceği açık olan CHP yine çirkeflik peşinde. CHP’nin İstanbul Milletvekili Nisan'da yapılması planlanan da oyların çalınacağını iddia etti.

CHPli Aykut Erdoğdudan provokasyon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra millete sunulacak olan anayasa değişikliği una "hayır" diyecek olan CHP, her türlü provokasyonu yapıyor.

CHP'Lİ VEKİLDEN PROVOKASYON
AK Parti karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP'nin İstanbul Milletvekili , referandum öncesi oy hırsızlığının konuşulduğunu iddia etti.

Halkın vicdanında "hayır" olduğunu savunan CHP'li vekile en güzel cevabı ise yapılan anketler verdi. Çünkü yapılan son anketler 'evet' oyunun yüzde 60'ın üstünde olacağını öngörüyor.

İşte Erdoğdu'nun provokasypn kokan o tweetleri:
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 11:33
YORUMLAR 30 yorum yapıldı

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T&#252;rk Türk

Bu adamdan ancak pazarcı olup bozuk malı pazarlamaya çalışan pazarcı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 23:57
Adana&#39;lı Adana'lı

Bu adam her seçimde böyle saçmalar,ama kimse dikkate almaz.Kendi çalar,kendi oynar misali.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 21:23
zafer zafer

Adamlar hiçbir zaman seçim kazanamadılar kazandıkları seçimi d hile ile kazandılar herkesi kendileri gibi biliyorlar

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.01.2017 17:53
yşl yşl

el insaf yenilen pehlivan güreşe doymazmış işiniz ne oylar çalınıyorsa çaldırmayın

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 26.01.2017 17:26
abbas abbas

allahın yaratığına kusur bulunmaz ama . allah bunları çarpmış adam tarla faresi gibi eski tabınakcılar gibi

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 26.01.2017 16:48
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