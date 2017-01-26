Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra millete sunulacak olan anayasa değişikliği referandumuna "hayır" diyecek olan CHP, her türlü provokasyonu yapıyor.

CHP'Lİ VEKİLDEN PROVOKASYON

AK Parti karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP'nin İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, referandum öncesi oy hırsızlığının konuşulduğunu iddia etti.

Halkın vicdanında "hayır" olduğunu savunan CHP'li vekile en güzel cevabı ise yapılan anketler verdi. Çünkü yapılan son anketler 'evet' oyunun yüzde 60'ın üstünde olacağını öngörüyor.



İşte Erdoğdu'nun provokasypn kokan o tweetleri:









