Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra millete sunulacak olan anayasa değişikliği referandumuna "hayır" diyecek olan CHP, her türlü provokasyonu yapıyor.
CHP'Lİ VEKİLDEN PROVOKASYON
AK Parti karşısında girdiği tüm seçimlerde hezimeti yaşayan CHP'nin İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, referandum öncesi oy hırsızlığının konuşulduğunu iddia etti.
Halkın vicdanında "hayır" olduğunu savunan CHP'li vekile en güzel cevabı ise yapılan anketler verdi. Çünkü yapılan son anketler 'evet' oyunun yüzde 60'ın üstünde olacağını öngörüyor.
İşte Erdoğdu'nun provokasypn kokan o tweetleri:
kalan karakter 1000
Bu adamdan ancak pazarcı olup bozuk malı pazarlamaya çalışan pazarcı
Bu adam her seçimde böyle saçmalar,ama kimse dikkate almaz.Kendi çalar,kendi oynar misali.
Adamlar hiçbir zaman seçim kazanamadılar kazandıkları seçimi d hile ile kazandılar herkesi kendileri gibi biliyorlar
el insaf yenilen pehlivan güreşe doymazmış işiniz ne oylar çalınıyorsa çaldırmayın
allahın yaratığına kusur bulunmaz ama . allah bunları çarpmış adam tarla faresi gibi eski tabınakcılar gibi
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.