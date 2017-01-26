BAYKAL ÖNE ÇIKTI
Elitaş, "Anayasa değişikliği sürecinde Meclis'te farklı bir CHP izledik. Deniz Baykal'ın ön plana çıkarıldığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri planda kaldığını gördüm. Anlaşılan o ki CHP'de olağanüstü kurultayın ayak sesleri var. Bunu gördük. Yetkili bir kişi kalmamış. Grup başkanvekilleri ayrı bir havada ve hepsi bağımsız olarak hareket ediyorlardı. CHP'de şu anda 5 tane genel başkan adayı 10 grup başkanvekili adayı var. Herkes kendi yerini sağlama alabilmek için çeşitli atraksiyon gerçekleştiriyor" diye konuştu.
MİLLET NEDERSE O
CHP'nin halka inanmadığını ifade eden Elitaş, şunları söyledi: "Son karar milletin olacak. Onlar ne derse buna saygı duymak mecburiyetindeyiz. Başımızın gözümün üstüne. 2010'daki referandumu Sayın Baykal Meclis'ten geçmesini engelleyememişti, aynı gün CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı. Bu da ikinci büyük bir anayasa değişikliği. Burada da Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP bütün farklı yöntemlere rağmen anayasa değişikliğine engel olamadığı için ikinci bir hadise ile karşı karşıya gelebiliriz . Düşünebiliyor musunuz bir siyasi parti Meclis'i çalıştırmamak için kürsü işgal ediyor. 3-4 gün sonra da CHP'den ihraç edilen bir kişi kürsüye kendini kelepçeliyor."
KILIÇDAROĞLU'NUN RAKİBİ
"O gün yemek arası verilmesine rağmen Sayın Baykal 30-40 milletvekili ile dışarı çıkmadı. Oradaki mesaj CHP'li 133 milletvekilini beceremediğini sizin ihraç ettiğiniz bir kadın milletvekili becerdi.... Kılıçdaroğlu'nun rakibi hizipbaşı. 1972 yılından bu yana parti içi muhalefetin önde gelen ismi Sayın Baykal, hiç anamuhalefet olamamış parti içi muhalefetin lideri olmuştur. Ocak ayında parti içerisinde muhalefetin zirveye çıktığını görüyoruz."
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