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Canavar

, 40 gün önce doğum yaptı. Sevgilisi çocuğu istemedi. Bunun üzerine korkunç bir plan yaptı. Bebeğini önce kuru sıkı silahla vurdu. Ölmediğini anlayınca da denize attı

Canavar
Kan donduran olay dün İstanbul Sirkeci'de yaşandı. 4 yaşındaki erkek çocuğunun babasından 2 yıl önce ayrılan Fatma Karataş (35), Mustafa Teneke (36) ile yaşamaya başladı. İkilinin Tuğçe adını verdikleri kız bebeği dünyaya geldi. Bir süre sonra bebeği istemeyen iddiaya göre, "P.... de al git. Ne yapıyorsan yap, bakamayız buna. Bundan kurtul." dedi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Karataş, bebeğini ve kendini öldürmeyi planladı. Önce Bağcılar'a giderek oğlunu ziyaret etti.

POLİSE TESLİM OLDU
Sonra evine döndü. Kuru sıkı silahla 40 günlük Tuğçe bebeğin karnına iki el ateş etti. Ölmediğini anlayınca kundağa koyup taksiyle Sirkeci'ye gitti. BUDO iskelesinin bulunduğu alandan bebeği denize attı. Kendisini gören güvenlik görevlisinin sorularına, "Bebeğin göbek bağını attım" dedi. Görevli polisi aradı. Uzaklaşmak üzere olan anne, kelepçelenerek gözetim altına alındı. Fatih Asayiş Büro ekibinin ulaştığı taksici, "Yanında bebek vardı. Yol boyunca ağlıyordu" dedi. şüphesi üzerine Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik denizde bebeği arama çalışmaları başlattı. Ancak bebek bulunamadı. Olayı itiraf eden anne, Mustafa Teneke'nin kendisini buna zorladığını söyledi. Mustafa Teneke de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.


* Deniz Polisleri ve Sahil güvenlik ekipleri bebeğin cesedini bulmak için saatlerce çalıştı. Ancak bebek bulunamadı.

ZAFER HALATÇI
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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