Kan donduran olay dün İstanbul Sirkeci'de yaşandı. 4 yaşındaki erkek çocuğunun babasından 2 yıl önce ayrılan Fatma Karataş (35), Mustafa Teneke (36) ile yaşamaya başladı. İkilinin Tuğçe adını verdikleri kız bebeği dünyaya geldi. Bir süre sonra bebeği istemeyen Mustafa Teneke iddiaya göre, "P.... de al git.Ne yapıyorsan yap, bakamayız buna.Bundan kurtul." dedi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Karataş, bebeğini ve kendini öldürmeyi planladı. Önce Bağcılar'a giderek oğlunu ziyaret etti.
POLİSE TESLİM OLDU Sonra evine döndü. Kuru sıkısilahla 40 günlük Tuğçe bebeğinkarnına iki el ateş etti. Ölmediğinianlayınca kundağa koyup taksiyleSirkeci'ye gitti. BUDO iskelesininbulunduğu alandan bebeğidenize attı. Kendisini görengüvenlik görevlisinin sorularına,"Bebeğin göbek bağınıattım" dedi. Görevli polisiaradı. Uzaklaşmak üzere olananne, kelepçelenerek gözetimaltına alındı. Fatih Asayiş Büroekibinin ulaştığı taksici, "Yanındabebek vardı. Yol boyuncaağlıyordu" dedi. Cinayet şüphesiüzerine Deniz Polisi ve SahilGüvenlik denizde bebeği aramaçalışmaları başlattı. Ancak bebekbulunamadı. Olayı itiraf eden anne,Mustafa Teneke'nin kendisinibuna zorladığını söyledi. MustafaTeneke de gözaltına alınarakemniyete götürüldü.
* Deniz Polisleri ve Sahil güvenlik ekipleri bebeğin cesedini bulmak için saatlerce çalıştı. Ancak bebek bulunamadı.
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