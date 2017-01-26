Çanakkale 1915 Köprüsü'nün ihale sonucu açıklandı!

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi gerçekleştirildi. Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ihaleyi kazanan firmanın Daelim (Kore) - Limak - SK (Kore) - Yapı Merkezi OGG olduğunu açıkladı.

Ortak girişim grubu köprü ve otoyol için toplam 16 yıl 2 ay 12 gün süre teklif etti. En kısa sözleşme süresini teklif eden grup ihaleyi kazanmış oldu.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ İHALESİNDE 4 ORTAK GİRİŞİM GRUBU TEKLİF VERDİ

İhale komisyonu başkanı 4 firmanın tekli verdiğini duyurdu. İki bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 2023 yılında açılması planlanıyor.

İŞTE O ŞİRKETLER

1915 Çanakkale Köprüsü ihalesinde 4 ortak girişim grubu teklif verdi. Teklif veren şirketler: Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi; İhi-Itochu-Join-Makyol-Nurol-Japan Expressway; Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-CRBC; İC İçtaş-Astaldi olarak belirlendi.

24 FİRMA ŞARTNAME ALMIŞTI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan dün yaptığı açıklamada "1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi icin 24 firma şartname aldı. Neredeyse yarı yarıya yabancı, Türk firmalar var, Çinliler, Japonlar, Koreliler, İtalyanlar, gerek ülkemizde gerek yurt dışında iş yapmış çok büyük firmalar var. Şartname satın alanların öngörüleriyle hareket edersek, 4-5 grubun teklif vereceğini düşünüyoruz, daha da artabilir. Yarın teklifleri alacağız." açıklamasında bulunmuştu.

2023'TE AÇILMASI PLANLANIYOR

Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metre orta açıklıkla dünyanın en uzun asma köprüsü olacak. Köprü ayakları arasındaki mesafe 2 bin 23 metre olacak. Köprü üzerinde 2x3 taşıt şeridi bulunacak. Köprünün Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023 yılında açılması planlanıyor.

Marmara Otoyol Ringi, Osmangazi Köprüsü'nün yer aldığı İstanbul- İzmir Otoyolu, 3. köprünün yer aldığı Kuzey Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ Çanakkale- BalıkesirOtoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle hayata geçirilecek. Ring projesi, Çanakkale Boğazı'na kurulacak köprüyle tamamlanacak.

Marmara Otoyol Ringi'nin iki ayağı İstanbul-İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarının yapımı sürüyor. Projenin üçüncü ayağı Kınalı- Tekirdağ Çanakkale- Balıkesir Otoyolu olacak.

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi, yap-işlet-devret modeli kapsamında ihale ediliyor.



Söz konusu kesimin, belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde finansmanı, projelendirilmesi, yapımı, işletilmesi, işletme süresi boyunca her türlü bakımı, onarımı gerçekleştirilecek, sözleşme süresi sonunda ise otoyolun her türlü borç ve taahhütlerden arınmış şekilde, bakımlı, çalışır, kullanılabilir durumda ve bedelsiz olarak Karayolları Genel Müdürlüğü'ne devredilecek.