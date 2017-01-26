Bunlar da eş ByLock’çu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün KPSS usulsüzlüğüne ilişkin soruşturma başlattı. 80'i tutuklu 105asker eşi hakkında iddianamehazırlandı. 105 asker eşinden9'unun örgütün haberleşmeprogramı olan ByLock'ukullandığı saptandı. Soru çalan kadınlardan 20'sinin asker eşinin de ByLock kullandığı vurgulandı. Ayrıca zanlıların Gülen'in talimatıyla Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdığı açıklandı.
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