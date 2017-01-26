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Bunlar da eş ’çu

Bunlar da eş ByLock’çu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'nün usulsüzlüğüne ilişkin soruşturma başlattı. 80'i tutuklu 105 asker eşi hakkında iddianame hazırlandı. 105 asker eşinden 9'unun örgütün haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı saptandı. Soru çalan kadınlardan 20'sinin asker eşinin de kullandığı vurgulandı. Ayrıca zanlıların Gülen'in talimatıyla Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdığı açıklandı.

YÜKSEL TEMEL

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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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