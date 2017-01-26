Belgeler konuşacak

FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle işten atılanların iadeleri için kurulan OHAL Komisyonu'nun çalışma kriterleri belirlendi. Buna göre komisyon başvuruları değerlendirirken sözlü savunma almayacak. Belgeler üzerinden karar verecek. Başvurusu reddedilenler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından belirlenen Ankara İdare Mahkemeleri'ne dava açabilecek. Çalıştıkları kurumlardan Kanun Hükmünde Kararname listeleri dışında idari nedenlerle ihraç edilenler ise başvuruda bulunamayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.