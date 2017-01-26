Yol Durumu
  1. Bunlar da eş ByLock’çu
  2. Kurye konuştu

Belgeler konuşacak

Belgeler konuşacak
FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle işten atılanların iadeleri için kurulan Komisyonu'nun çalışma kriterleri belirlendi. Buna göre komisyon başvuruları değerlendirirken sözlü savunma almayacak. Belgeler üzerinden karar verecek. Başvurusu reddedilenler, (HSYK) tarafından belirlenen Ankara İdare Mahkemeleri'ne dava açabilecek. Çalıştıkları kurumlardan Kanun Hükmünde Kararname listeleri dışında idari nedenlerle ihraç edilenler ise başvuruda bulunamayacak.

HAZAL ATEŞ

Etiketler: ,
  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar