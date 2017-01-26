Barış bitti

Kıskançlık krizi kanlı bitti. CinayetİzmirBuca'da işlendi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 20 yaşındaki Yunus Kara geçen Pazartesi günü, arkadaşıyla yolda yürürken, bir yıl önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Bengisu M. (16) ve yeni sevgilisi Barış Memişoğlu (20) ile karşılaştı. Kıskançlık krizine girdi. Konuşma bahanesiyle çağırdığıMemişoğlu'na kafa attıktan sonra,sağ bacağından bıçakladı.
MARKETE SIĞINDI
Kanlar içinde yere yığılan genç yakındaki markete sığındı. Yaptığından pişman olan saldırgan, ağabeyini de çağırarak Barış'ı hastaneye götürmek için markete girdi. Ancak işyeri sahibi kadının bağırmasıyla iki kardeş korkup kaçtı. Olay yerine gidenambulansla hastaneye kaldırılangenç, tüm müdahalelere rağmen kankaybından öldü. Hemen hareketegeçen emniyet güçleri katil zanlısınıyakaladı. Saldırgan, "Bengisu, bencezaevindeyken Barış ile arkadaşlıkyapmaya başlamış. Bengisu ileikinci kez 2 ay arkadaşlık yaptıktansonra tekrar ayrıldık. Mahalledekiçocuklar Barış'ın benim hakkındakonuştuğunu ve küfür ettiğinisöyledi. Barış'ın yanına gidip, 'yaptığın hatayı biliyorsun' dedim. Bilerek yüzüme tükürdü. Amacım öldürmek değil yaralamaktı. Kalp solda olduğu için bilerek sağbacağından yaraladım. Ardındanpişman oldum ve hastaneyegötürmek için ağabeyimi çağırdım.Beraber markete girdik. Ancak marketi işleten kadın çığlık atınca çıkaramayacağımızı anladık ve eve gittik" dedi. Mahkemeye çıkartılan Kara, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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