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Barış bitti

20 yaşındaki , eski kız arkadaşını yeni sevgilisi Barış’la gördü. Çılgına döndü. Bıçağını çekip diğer genci öldürdü...

Barış bitti
Kıskançlık krizi kanlı bitti. 'da işlendi. Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 20 yaşındaki Yunus Kara geçen Pazartesi günü, arkadaşıyla yolda yürürken, bir yıl önce ayrıldığı eski kız arkadaşı Bengisu M. (16) ve yeni sevgilisi Barış Memişoğlu (20) ile karşılaştı. Kıskançlık krizine girdi. Konuşma bahanesiyle çağırdığı Memişoğlu'na kafa attıktan sonra, sağ bacağından bıçakladı.

MARKETE SIĞINDI
Kanlar içinde yere yığılan genç yakındaki markete sığındı. Yaptığından pişman olan saldırgan, ağabeyini de çağırarak Barış'ı hastaneye götürmek için markete girdi. Ancak işyeri sahibi kadının bağırmasıyla iki kardeş korkup kaçtı. Olay yerine giden ambulansla hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kan kaybından öldü. Hemen harekete geçen emniyet güçleri katil zanlısını yakaladı. Saldırgan, "Bengisu, ben cezaevindeyken Barış ile arkadaşlık yapmaya başlamış. Bengisu ile ikinci kez 2 ay arkadaşlık yaptıktan sonra tekrar ayrıldık. Mahalledeki çocuklar Barış'ın benim hakkında konuştuğunu ve küfür ettiğini söyledi. Barış'ın yanına gidip, 'yaptığın hatayı biliyorsun' dedim. Bilerek yüzüme tükürdü. Amacım öldürmek değil yaralamaktı. Kalp solda olduğu için bilerek sağ bacağından yaraladım. Ardından pişman oldum ve hastaneye götürmek için ağabeyimi çağırdım. Beraber markete girdik. Ancak marketi işleten kadın çığlık atınca çıkaramayacağımızı anladık ve eve gittik" dedi. Mahkemeye çıkartılan Kara, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CEYHAN TORLAK
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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