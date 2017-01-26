AYM alışkanlığı

♦ Anayasa değişikliği onay süreci: Nasip olursa ülkemize dönüyorum. Meclis Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı'na Parlamento'daki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacağız. Çünkü milletimin beklentisi şu anda budur.
♦ CHP'nin Anayasa değişikliğini AYM'ye taşıma kararı: Tabi muhalefet AYM'ye başvurabilir. 'Niye oraya gidiyorsun' deme hakkımız yok. AYM'ye çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce AYM de kararını verir. Çünkü milletimi şu anda yoğun bir şekilde, heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde.
♦ Türkiye aynı zamanda NATO üyesi. Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkileri çelişki değil mi? sorusu: Rusya ile bizim ilişkilerimiz yeni değil. Rusya ile bizim gerek savunma sanayinde, gerek ekonomik, gerekse ticari, ağırlıklı olarak stratejik olarak doğalgaz ithalinde ciddi bir işbirliğimiz var.
♦ Obama yönetiminin desteklediği PYD'nin durumu: Şu anda Kuzey Suriye'de PYD, YPG var. Bunlar ülkemizin güneyindeki şehirlerimiz için tehdit oluşturuyorlar. Ta başından itibaren Sayın Obama'nın görevde olduğu dönemde kendisine açık, net söylemişimdir. Burada terörden arındırılmış bir güvenli bölge ilan edelim dedim. Olmadı. Biz de Cerablus'tan, El Rai'den operasyonlar başlattık.
♦ Teröristbaşı Gülen'le ilgili: FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk. Hizmet ve eğitim kılıfı altında örgütlenen bu yapı hakkında kıymetli dostuma bilgi, belgeler verdim. Örgütün tasfiyesi noktasında kendilerinden beklentilerimizi dile getirdim.
FETÖ KONUSUNDA DA DOST UYARISINI YAPTI
♦ Erdoğan, "Şahsıma ve heyetime gösterilen hüsn-ü kabul dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'ya en kalbi teşekkürlerimi burada ifade etmek istiyorum. İnşallah yanlış söylememişimdir" dedi.
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