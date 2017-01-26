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Aydınlı ve TMSF'ye devredildi

FETÖ'ye finansörlük yaptığı için sahipleri tutuklanan  San. ve Tic. A.Ş ile Baklavacı , TMSF'ye devredildi.

FETÖnün iki ünlü şirketi TMSFye devredildi

Aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü'nün de olduğu çok sayıda iş adamına yönelik geçtiğimiz Eylül ayında gözaltı işlemi yapılmıştı. Anılan soruşturma kapsamında bazı işadamları serbest bırakılırken, çok sayıda iş adamı da tutuklanmıştı.

Söz konusu isimlerden Ömer Faruk Kavurmacı'nın başında bulunduğu San. Ve Tic. A.Ş ile Faruk Güllü'nün sahibi olduğu Baklavacı Gıda Sanayi ve Dış Tic. A.Ş TMSF bünyesine geçti.

ALKIŞLAYANLAR ARASINDA YER ALMIŞTI
Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da damadı olan Ömer Faruk Kavurmacı, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra TUSKON'un 1 Mart 2014'te yaptığı genel kurulda Başkan Rıza Nur Meral'in, "Kimin inlerine girilecek" şeklindeki beyanını alkışlayanlar arasında yer almıştı.



PİERRE CARDİN, CACHAREL VE U.S. POLO DA VAR
İlerlemiş yaşı nedeniyle serbest kalan Aydınlı Grup Onursal Başkanı Mustafa Şevki Kavurmacı'nın da işyerinde beyaz bir zarf üzerine yazılan "Forum İnşaat A.Ş. hisse dağılımının tamamı hizmete aittir" ibareleri bulunmuştu. Aydınlı Hazır Giyim'in bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo markaları yer alıyor.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 13:07
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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sema32 sema32

cok yerinde karar, kriptolar da bulunsun

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evet3
hayır0
cevapla 26.01.2017 17:38
MANGO MANGO

hainlerin sonu budur .

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 26.01.2017 15:53
ERTAN ERTAN

ŞİMDİ BAKLAVAYI TERS ÇEVİRİP YERSİN...

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 26.01.2017 13:37
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