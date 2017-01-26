Aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Faruk Güllü'nün de olduğu çok sayıda iş adamına yönelik geçtiğimiz Eylül ayında gözaltı işlemi yapılmıştı. Anılan soruşturma kapsamında bazı işadamları serbest bırakılırken, çok sayıda iş adamı da tutuklanmıştı.

Söz konusu isimlerden Ömer Faruk Kavurmacı'nın başında bulunduğu Aydınlı Hazır Giyim San. Ve Tic. A.Ş ile Faruk Güllü'nün sahibi olduğu Baklavacı Güllüoğlu Gıda Sanayi ve Dış Tic. A.Ş TMSF bünyesine geçti.

ALKIŞLAYANLAR ARASINDA YER ALMIŞTI

Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da damadı olan Ömer Faruk Kavurmacı, 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra TUSKON'un 1 Mart 2014'te yaptığı genel kurulda Başkan Rıza Nur Meral'in, "Kimin inlerine girilecek" şeklindeki beyanını alkışlayanlar arasında yer almıştı.





PİERRE CARDİN, CACHAREL VE U.S. POLO DA VAR

İlerlemiş yaşı nedeniyle serbest kalan Aydınlı Grup Onursal Başkanı Mustafa Şevki Kavurmacı'nın da işyerinde beyaz bir zarf üzerine yazılan "Forum İnşaat A.Ş. hisse dağılımının tamamı hizmete aittir" ibareleri bulunmuştu. Aydınlı Hazır Giyim'in bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo markaları yer alıyor.