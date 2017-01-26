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’da turist midibüsü devrildi: 13 yaralı

'nın Kemer ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen da 13 Alman turist yaralandı.

Antalya’da turist midibüsü devrildi: 13 yaralı
Edinilen bilgiye göre , akşam saatlerinde Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi, Yarıkpınarı mevkiinde meydana geldi. Alman turistleri taşıyan, Semih Özcan yönetimindeki 07 S 2381 plakalı midibüs, Yarıkpınar mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 13 Alman turist hafif yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kafilenin yemekten döndükleri belirtildi.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 18:47
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