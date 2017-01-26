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AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı'na saldırı

AK Parti Hakkari Yüksekova İlçe Başkanı , yeni açılan markette alışveriş yaparken 4 kişinin saldırısına uğradı.

AK Parti Yüksekova İlçe Başkanına saldırı
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde AK Parti İlçe Başkanı , bir markette alışveriş yaparken 4 kişinin saldırısına uğradı. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbeler sonucu yaralanan Ortaay, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi görerek, raporu aldı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında İpekyolu Caddesi'ndeki bir markette meydana geldi. AK Parti İlçe Başkanı Ortaay, yeni açılan markette alışveriş yaparken içeri gelen bir kişi tarafından, ardından dışarda bekleyen 3 kişinin saldırısına uğradı. Market önünde baş ve vücuduna aldığı darbelerle yaralanan Ortaay, market çalışanların yardıma gelmesi üzerine saldırganların elinden kurtuldu.

Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunun çeşitli yerlerine pansuman yapılan Ortaay, dayak yediğine dair rapor alıp evine döndü. Olayı polise haber verdiklerini ve saldırganların arandığını anlatan Ortaay saldırganların bir an öce yakalanmasını ve gereken cezayı almalarını istedi.
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe 11:16
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yaman yaman

bu şerefsizleri alacaklar bir odaya darp edilen kardeşimizede salam bir kazma sapı kafalarını gözlerini patlatana kadar dövecek adalet yerini bulsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 15:41
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