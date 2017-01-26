40 günlük bebeğini denize atan cani tutuklandı!

Evlilik dışı dünyaya getirdiği 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen anne Fatma K, ile sevgilisi Mustafa T, 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

"OĞLUM VAR ONU DA ÖLDÜRECEĞİM SONRA"

Adliye girişinde sevki sırasında bir basın mensubunun "Neden yaptınız?" sorusuna anne Fatma K. "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra " dedi.