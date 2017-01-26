40 günlük bebeğini denize atan cani tutuklandı!

Evlilik dışı dünyaya getirdiği 40 günlük bebeğini denize attığı iddia edilen anne Fatma K, ile sevgilisi Mustafa T, 'nitelikli kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
"OĞLUM VAR ONU DA ÖLDÜRECEĞİM SONRA"
Adliye girişinde sevki sırasında bir basın mensubunun "Neden yaptınız?" sorusuna anne Fatma K. "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra " dedi.
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İŞTE BU KADININ CEZASI HEMEN İDAM OLMALI ,OĞLUMUDA SONRA ÖLDÜRECEĞİM DİYOR,,, DEMEKKİ İDAM ÇOK GEREKLİ ,
Merhameti olmayana merhamet edilmez derler, ikinci evladını dahi serbest kalınca öldüreceğini söyleyen bir zihniyet ruh hastasıdır bence, ikinciye fırsat vermeden hakkını vermek lazım. Böyle bir kafaya sahip olan anne babanın evladına ne yazık Allah yardım ede inş.
Bunları ibret olsun diye bir kereye mahsus taksimde sallandıracan bak bakıl oluyormu bir daha
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