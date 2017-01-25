Zehir taciri anne-oğul

Konya polisi, bir grubun uyuşturucusatışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenenadreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken,yakalananlar arasında anne Dudu G. ve oğluAli G.'nin de bulunduğu öğrenildi.Sağlıkkontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmaküzere emniyete götürüldü. Baskın yapılanyerlerdeki aramalarda ise bir miktar eroin,esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
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