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Zehir taciri anne-oğul

Zehir taciri anne-oğul
Konya polisi, bir grubun uyuşturucu satışı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, yakalananlar arasında anne Dudu G. ve oğlu Ali G.'nin de bulunduğu öğrenildi.Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Baskın yapılan yerlerdeki aramalarda ise bir miktar eroin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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