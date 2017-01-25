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Yola çıkacaklar dikkat! Seferler azaltılıyor

Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, 26 ve 27 Ocak'ta seferler yüzde 20 azaltılacak.

Yola çıkacaklar dikkat! Seferler azaltılıyor

'nda hava şartları nedeniyle, 26 ve 27 Ocak'ta seferler yüzde 20 azaltılacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde beklenen olumsuz meteorolojik şartlar nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26-27 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltma yapma kararı alındı.

Bu nedenle, tüm yolculardan, uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet sitelerinden takip etmesi istendi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 13:29
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