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Türkiye’nin gururu Ecenaz

Türkiye’nin gururu Ecenaz
İzmirli , başarılarıyla dünyanın kalbini fethetti! Özer İzmir Amerikan Koleji öğrencisi olan Ecenaz, derslerinde üstün başarı gösterdi. Geçen yaz Rockefeller Üniversitesi'ndeki "Fen Araştırmaları Programı"na katılan Ecenaz, önemli projeler geliştirdi. Ecenaz'ın başarıları, ABD'nin New York kentinde bulunan ve sınırlı sayıda öğrenci kabul eden Columbia Üniversitesi'nin dikkatini çekti. Dünyanın en önemli araştırma üniversitelerinden biri olan Columbia Üniversitesi'ne kabul edilen Ecenaz Özmen, biyokimya okumayı ve kanser biyolojisi üzerine çalışmalar yapmayı hedefledi. Özel İzmir Amerikan Koleji Müdürü Didem Erpulat, "Bu başarı, Ecenaz'ın lise hayatı boyunca gösterdiği sistemli çalışmasının bir sonucu" dedi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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