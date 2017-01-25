Türkiye’nin gururu Ecenaz

İzmirli Ecenaz Özmen, başarılarıyla dünyanın kalbini fethetti! Özer İzmirAmerikan Koleji öğrencisi olan Ecenaz, derslerinde üstün başarı gösterdi. Geçen yaz Rockefeller Üniversitesi'ndeki "FenAraştırmaları Programı"na katılan Ecenaz, önemli projeler geliştirdi. Ecenaz'ın başarıları, ABD'nin New York kentinde bulunan ve sınırlı sayıda öğrenci kabul eden ColumbiaÜniversitesi'nin dikkatini çekti. Dünyanın en önemli araştırma üniversitelerinden biri olan Columbia Üniversitesi'ne kabul edilen Ecenaz Özmen, biyokimya okumayı ve kanser biyolojisi üzerine çalışmalar yapmayı hedefledi. Özel İzmirAmerikan KolejiMüdürü Didem Erpulat, "Bu başarı, Ecenaz'ın lise hayatı boyunca gösterdiği sistemli çalışmasının bir sonucu" dedi.
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