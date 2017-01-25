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ve 'dan S-400 pazarlığı

Hava savunma sistemleri konusunda önemli adımlar atan , Rus hava savunma sistemi olan S-400 için harekete geçiyor.

Türkiye ve Rusyadan S-400 pazarlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da yaptıkları görüşmede, ile Rusya'nın savunma sanayide iş birliği yapması konusunda mutabık kalmışlardı. Bu doğrultuda Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacı gündeme gelmiş, Rusya'nın ilgi göstermesi üzerine, Türkiye'nin açtığı ihalede en yüksek teklifi verdiği için elenen Rusya'dan yeni bir teklif sunması istenmişti. Rusya ile anlaşmaya varılması halinde Türkiye, Rusya'dan ilk etapta acil ihtiyacını karşılamak üzere hazır alım yöntemiyle sistem ihtiyacını karşılayacak. Anlaşma kapsamında iki ülke yeni bir sistem üretmek üzere de işbirliğine gidecek.

RUSYA'DAN TEKNOLOJİ TRANSFERİ
Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya'dan uzun menzilli hava savunma sistemi almak üzere başlatılan görüşmeler devam ediyor. Uzun menzilli hava savunma sistemlerinde S-300, S-400'lerin yanı sıra Antey-2500 gibi teknolojisi daha eski olan modelleri de bulunan Rusya'dan Türkiye, en son teknoloji olan S-400 modelini istiyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN SIRADA
Rusya ile sadece satın alım değil, beraber üretim konusunda da görüşmelerin sürdüğünü anlatan kaynak, henüz bu yöndeki çalışmaların çok başında olunduğunu, hazır alımın ardından Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacını karşılamak üzere ikinci bir sistemi birlikte üretme konusunun da iki ülke uzmanları tarafından çalışıldığını kaydetti. Rusya, Türkiye'nin S-400 sistemine olan talebine olumlu bakıyor. Ancak henüz Rus ordusunun S-400 ihtiyacının tamamının karşılanmadığı, bu nedenle kendi ihtiyaçlarının ön planda tutulması gerektiği noktasında ülkede görüşler öne çıkıyor. Daha önce Çin ve Hindistan ile nin satışı konusunda anlaşmalar yapılmıştı. Dolayısıyla, acil ihtiyacı bulunan Türkiye'ye Rus füzesinin ne zaman teslim edilebileceği konusundaki takvim de görüşmelerin önemli bir ayağını oluşturuyor.

S-400'LER İÇİN ÇETİN PAZARLIK
Rusya, Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacının karşılanması kapsamında çıkılan ihaleye S-400 sistemi ile teklif vermiş, ancak verdiği fiyat teklifi, hem rakipleri Çin, Amerika, Avrupa ortaklığı EUROSAMP-T'nin teklifleri karşısında en yükseği olduğu için hem de teknoloji transferine yanaşmadığı için ihaleden elenen ilk ülke olmuştu. Bu doğrultuda Rusya'dan S-400 alımına dair görüşmelerin çetin pazarlıklara sahne olduğu değerlendiriliyor.

NATO BASKISI GEÇERLİ DEĞİL
Uzun menzilli hava savunma sistemi ihalesinde Çin ile anlaşma yaptıktan sonra baskısıyla karşı karşıya kalan Türkiye'nin, Rusya sistemiyle de aynı sorunu yaşayabileceğine işaret ediliyor. Daha önce de NATO standartlarına uyum nedeniyle savunma sanayide Rusya ile bazı alım anlaşmaları hayata geçirilememişti. Dolayısıyla Rusya, bu doğrultuda temkinli davranıyor. Ancak son dönemde Suriye sınırından artan tehdit karşısında NATO müttefiklerinin yalnız bıraktığı Türkiye, bugün NATO baskısını göğüslemeye kararlı görünüyor. NATO üyelerinin iki yüzlü tavrı bugün hükümet yetkilileri tarafından da yüksek sesle dile getiriliyor.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 09:16
YORUMLAR 14 yorum yapıldı

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sema32 sema32

iste bu, rusya gibi bir komsumuz var bu cok sevindirici, nato bizi kandirdi ve resmen türkiyeyi bölmek istiyor, baskanlik sistemine EVET güclü türkiyeye EVET

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 21:07
L&#252;tfi Lütfi

AMBARGOLAR İRANI NE HALE GETİRDİ.BİZLER GEÇ BİLE KALDIK.ARTIK NATO YOLUYLA ABD VE İSRAİLİN JANDARMALIĞI BİTMELİ.GÜÇLÜ OLUNCA KENDİN YAPINCA İÇ DÜŞMANLARI DA BERTARAF EDİNCE OYUNLARI BİTER.

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 19:44
samir samir

azaeriler guclu bir turkiye isteyir .Erdoqana uqurlar arzu edirik.yasasin OSMANLI.Hpimiz TURKUZ.

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 18:26
temel temel

zaten usa nato tr dusmani terøre destek veren yer ustelik bu zaman kadar nato biz icin ne yapti natonun sonu geliyor zaten guclu olmak gerek kim verir ise yapar ise onlari ile yapariz baskasin dan emir alacak degiliz nato fuze gønder di bize parasini biz verdi konrol onlar da idi ustelik kullanmadik da sonuc da seytana asla guvenme usa bile natonun bittigini kabul ediyor nato sadece arap zengin ulkeri vurur petrol var ise yoksa hic seye yaramaz kukla ayni BM gibi bir seye yaramaz onun icin guclu olmak gerek de atom ve nukler de yapmak gerek mal gibi yatma zamani degil her taraf dusman kayniyor

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 18:19
gurbeci gurbeci

vay turkiye natonun ustunu cizmis ya zaten nato bitmis tukenmis nato delik desik olmus neyin ustunu ciziyo ama rusyayada fazla yaklasmasin o ne PKK NE HDP NEDE AMERKADAKI zarhos dayima benzer cok tehlikeli dir zaten dunyanin ikinci yuz karasi rusyayi yonetenler

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 17:33
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