RUSYA'DAN TEKNOLOJİ TRANSFERİ
Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya'dan uzun menzilli hava savunma sistemi almak üzere başlatılan görüşmeler devam ediyor. Uzun menzilli hava savunma sistemlerinde S-300, S-400'lerin yanı sıra Antey-2500 gibi teknolojisi daha eski olan modelleri de bulunan Rusya'dan Türkiye, en son teknoloji olan S-400 modelini istiyor.
ÇİN VE HİNDİSTAN SIRADA
Rusya ile sadece satın alım değil, beraber üretim konusunda da görüşmelerin sürdüğünü anlatan kaynak, henüz bu yöndeki çalışmaların çok başında olunduğunu, hazır alımın ardından Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacını karşılamak üzere ikinci bir sistemi birlikte üretme konusunun da iki ülke uzmanları tarafından çalışıldığını kaydetti. Rusya, Türkiye'nin S-400 sistemine olan talebine olumlu bakıyor. Ancak henüz Rus ordusunun S-400 ihtiyacının tamamının karşılanmadığı, bu nedenle kendi ihtiyaçlarının ön planda tutulması gerektiği noktasında ülkede görüşler öne çıkıyor. Daha önce Çin ve Hindistan ile S-400 füzesinin satışı konusunda anlaşmalar yapılmıştı. Dolayısıyla, acil ihtiyacı bulunan Türkiye'ye Rus füzesinin ne zaman teslim edilebileceği konusundaki takvim de görüşmelerin önemli bir ayağını oluşturuyor.
S-400'LER İÇİN ÇETİN PAZARLIK
Rusya, Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacının karşılanması kapsamında çıkılan ihaleye S-400 sistemi ile teklif vermiş, ancak verdiği fiyat teklifi, hem rakipleri Çin, Amerika, Avrupa ortaklığı EUROSAMP-T'nin teklifleri karşısında en yükseği olduğu için hem de teknoloji transferine yanaşmadığı için ihaleden elenen ilk ülke olmuştu. Bu doğrultuda Rusya'dan S-400 alımına dair görüşmelerin çetin pazarlıklara sahne olduğu değerlendiriliyor.
NATO BASKISI GEÇERLİ DEĞİL
Uzun menzilli hava savunma sistemi ihalesinde Çin ile anlaşma yaptıktan sonra NATO baskısıyla karşı karşıya kalan Türkiye'nin, Rusya sistemiyle de aynı sorunu yaşayabileceğine işaret ediliyor. Daha önce de NATO standartlarına uyum nedeniyle savunma sanayide Rusya ile bazı alım anlaşmaları hayata geçirilememişti. Dolayısıyla Rusya, bu doğrultuda temkinli davranıyor. Ancak son dönemde Suriye sınırından artan tehdit karşısında NATO müttefiklerinin yalnız bıraktığı Türkiye, bugün NATO baskısını göğüslemeye kararlı görünüyor. NATO üyelerinin iki yüzlü tavrı bugün hükümet yetkilileri tarafından da yüksek sesle dile getiriliyor.
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iste bu, rusya gibi bir komsumuz var bu cok sevindirici, nato bizi kandirdi ve resmen türkiyeyi bölmek istiyor, baskanlik sistemine EVET güclü türkiyeye EVET
AMBARGOLAR İRANI NE HALE GETİRDİ.BİZLER GEÇ BİLE KALDIK.ARTIK NATO YOLUYLA ABD VE İSRAİLİN JANDARMALIĞI BİTMELİ.GÜÇLÜ OLUNCA KENDİN YAPINCA İÇ DÜŞMANLARI DA BERTARAF EDİNCE OYUNLARI BİTER.
azaeriler guclu bir turkiye isteyir .Erdoqana uqurlar arzu edirik.yasasin OSMANLI.Hpimiz TURKUZ.
zaten usa nato tr dusmani terøre destek veren yer ustelik bu zaman kadar nato biz icin ne yapti natonun sonu geliyor zaten guclu olmak gerek kim verir ise yapar ise onlari ile yapariz baskasin dan emir alacak degiliz nato fuze gønder di bize parasini biz verdi konrol onlar da idi ustelik kullanmadik da sonuc da seytana asla guvenme usa bile natonun bittigini kabul ediyor nato sadece arap zengin ulkeri vurur petrol var ise yoksa hic seye yaramaz kukla ayni BM gibi bir seye yaramaz onun icin guclu olmak gerek de atom ve nukler de yapmak gerek mal gibi yatma zamani degil her taraf dusman kayniyor
vay turkiye natonun ustunu cizmis ya zaten nato bitmis tukenmis nato delik desik olmus neyin ustunu ciziyo ama rusyayada fazla yaklasmasin o ne PKK NE HDP NEDE AMERKADAKI zarhos dayima benzer cok tehlikeli dir zaten dunyanin ikinci yuz karasi rusyayi yonetenler
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