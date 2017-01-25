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  1. Donuyoruz
  2. Kılıçdaroğlu yine aynı yalanı tekrarladı

Teşekkürler hocam

Teşekkürler hocam
Bodrum'da yaşayan müzik öğretmeni Pınar Kurtoğlu, Ortakent-Yahşi Mahallesi kırsalında köpeği ile yürüyüşe çıktı. Dere kenarında köpeği, koku alarak tepki verdi. Bunun üzerine dere yatağına bakan Kurtoğlu, ağaca zincirlenerek ölüme terkedilmiş bir köpek görünce şoke oldu. Açlıktan ölmek üzere olan Macar Vizsla cinsi av köpeğinin yardımına koştu. Zincirini çözerek veterinere götürdü. Genç öğretmen, "Bunu yapan insan olamaz. Birkaç gün daha bulunmasa ölecekti. Bakımını ben üstleneceğim" dedi.
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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