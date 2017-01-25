Teşekkürler hocam

Bodrum'da yaşayan müzik öğretmeniPınar Kurtoğlu, Ortakent-Yahşi Mahallesikırsalında köpeği ile yürüyüşe çıktı. Derekenarında köpeği, koku alarak tepki verdi.Bunun üzerine dere yatağına bakan Kurtoğlu,ağaca zincirlenerek ölüme terkedilmişbir köpek görünce şoke oldu. Açlıktan ölmeküzere olan Macar Vizsla cinsi av köpeğininyardımına koştu. Zincirini çözerek veterineregötürdü. Genç öğretmen, "Bunu yapan insanolamaz. Birkaç gün daha bulunmasa ölecekti.Bakımını ben üstleneceğim" dedi.
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