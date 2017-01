Tereddüt etmeden vur!

Digiturk ve Vodafone Arena ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 9'uncu iddianamede, darbeci subayların üzerinde çıkan ve daha önceden yaptıkları toplantılarda kimin nerede görevlendirileceğine gösteren yazılı emirlerin olduğu notlara yer verildi. İddiaya göre İstanbul'da, darbe girişiminden önce 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı, 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ve Harp Okulu Komutanlığı'nda darbeci subaylar tarafından toplantılar yapıldı. Toplantılarda, İstanbul'da o geceki planlamalar yapıldı. 15 Temmuz günü Kara Harp Akademileri'nde 'Baş Hoca' konumunda olan Albay Ahmet Zeki Gerehan da öğretim elemanları ve öğrenci subaylarla toplantı yaptı. Binbaşılar Faruk Şimşek ve Hamza Mermer öncülüğünde öğrenci subaylar gruplandırıldı. Harbiye'de TRT 'deki kanlı işgalde aktif rol alan Kurmay Binbaşı Hamza Mermer'in üzerinde yakalanan not defterinin içinde ikiye katlanmış bir not ele geçirildi. El yazısıyla kaleme alınan ve başlığında 'Piyade Kurmay Binbaşı Hamza Mermer. Genelkurmay ve KKK'lığınca görevlendirildiniz' " yazan notun devamında "Yüksek insiyatif, görev komutası. Ne gerekiyorsa yap!. Ateş açmada tereddüt yok. Toparlanmalarına fırsat vermek yok, kararsızlık yok!. Law silahı vs. deyip geri durma! Emir verilmeden görev mahalli terk edilmeyecek.. Telefon kullanımı (önce ve sonra) dikkat... Kontrol altına alınan yerdeki bilgi ve evrak güvenliği...." yazılıydı. Notta 1'den 21'e kadar İstanbul'daki kritik noktalarda görevlendirilen darbeci komutanların isim listesi de bulundu.