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Televizyondaki masajı aldı!

Televizyondaki masajı aldı!
Televizyon, birçok kişi tarafından 'aptal kutu' olarak anıldı. Ancak Konya'da yaşanan olay bu sözü hafızalardan kazıdı. Ev hanımı olan Nuray Usta'nın (39) babası Hasan Usta (77) kalp krizi geçirdi. Paniğe kapılan kadın televizyonda izleyip öğrendiği '' yöntemiyle babasını hayata döndürdü. Usta, "Babamın nefesi durdu. Aklıma filmlerde gördüğüm kalp masajı geldi" dedi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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