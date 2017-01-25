Teke tek futbol

Şırnak'ın Beytüşşebap içesine bağlı Aşağıdere köyünde bir tekenin, sahibi Agit Turan'la futbol oynaması herkesi şaşırttı. Havadan gelen toplara zıplayarak kafa atan ve kaleye geçen teke, izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Hayvancılıkla uğraşan Turan, "Geçen hafta hayvanlar dışarıda beslenirken, tekenin arazide topla ilgilendiğini fark ettim. Bunun üzerine onu eğitmeye başladım. Yaklaşık bir haftadır beraber top oynuyoruz. Topu fırlattığımda zıplayıp kafa atıyor. Bazen de kalede bırakıyorum onu. Çok eğleniyoruz" dedi.