Şanlıurfa'da önceki gece zincirleme trafik kazasına karışan araçlardan biri kaldırımda yürüyen polis Recep Yanmaz'a (43) çarptı. Kaza kurbanı polis Yanmaz için dün İl Emniyet Müdürlüğü'nün bahçesinde tören yapıldı. Gözyaşlarının sel olup aktığı törende ilginç bir olay yaşandı. Polis memurunun cenaze töreninde bir kadın tabuta sarılıp "Ağabeyimi götürmeyin" diye ağladı. Kendisini Gözde olarak tanıtan genç kadının aslında polisin yakını olmadığı ve Kahramanmaraş'ta yaşayan Kevser Yılmaz olduğu anlaşıldı. Polisin yakınları ise kadını tanımadıklarını açıkladı. Törenin ardından Yanmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Ankara'nın Polatlı İlçesi'ne uğurlandı.



Polisin tabutuna sarılıp "Ağabeyimi götürmeyin" diyen kadının, polisin yakını olmadığı ortaya çıktı.