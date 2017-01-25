Şanlıurfa'da önceki gece zincirleme trafik kazasına karışan araçlardan biri kaldırımda yürüyen polis Recep Yanmaz'a(43) çarptı. Kaza kurbanı polis Yanmaz için dün İl EmniyetMüdürlüğü'nün bahçesinde tören yapıldı. Gözyaşlarının sel olup aktığı törende ilginç bir olay yaşandı. Polis memurunun cenaze töreninde bir kadın tabuta sarılıp "Ağabeyimigötürmeyin" diye ağladı. Kendisini Gözde olarak tanıtan genç kadının aslında polisin yakını olmadığı ve Kahramanmaraş'tayaşayan Kevser Yılmaz olduğu anlaşıldı. Polisin yakınları ise kadını tanımadıklarını açıkladı. Törenin ardından Yanmaz'ıncenazesi toprağa verilmeküzere Ankara'nın Polatlıİlçesi'ne uğurlandı.
Polisin tabutuna sarılıp "Ağabeyimi götürmeyin" diyen kadının, polisin yakını olmadığı ortaya çıktı.
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