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Soba kurbanı

Soba kurbanı
Havaların soğumasıyla birlikte soba zehirlenmesi vakalarında artış meydana geldi. Acı olay, bu kez Isparta ve Gaziantep'ten geldi. Isparta'nın Aksu İlçesinde, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Melek Demirkazık (21) ve arkadaşı Halit Dalkıran (23), evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Gaziantep'te de bir markette bekçilik yapan Şıhlı Alagöz (61), yalnız yaşadığı evinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek can verdi.

Tahir Aşkın KISACIK
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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