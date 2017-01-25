Sızarlar dikkat!

Mutluyum, zira Türkiye'den ilk defa Mozambik'e bir Cumhurbaşkanı olarak ben geliyorum. Bundan sonraki sürecin üst düzeyde çok daha farklı yürüyeceği inancındayım. Sayın Cumhurbaşkanı ile 2014 yılında özel bir ziyaret vesilesiyle Türkiye'de bulunduğu sırada bir araya gelmiş ve verimli bir görüşme yapmıştım.
Türkiye olarak Mozambikli dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.11 yıllık Başbakanlığım, 3 yıl kadar Cumhurbaşkanlığı dönemimde edindiğim ulusal ve uluslar arası tecrübelerimizi ben Sayın Niyüsü ile paylaştım.
Özellikle ekonomide yaşadığımız sıkıntılar vardı. Bunları nasıl aştık anlattım. Özellikle de IMF için düşüncelerimi paylaştım. Göreve geldiğimizde bizim IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Mozambik'in de 1,5 milyar dolar borcu olduğunu öğrendim.
Mozambik'te ne gibi yatırımlar yapılır ki bu yatırımlarla beraber Mozambik de Türkiye ile dayanışma içinde çok daha güçlü bir konuma gelsin. Mozambikli işadamlarıyla Türk işadamlarının dayanışma içinde olmalı.
TİKA'nın Maputo'da bir ofis açmak istediğini Sayın Başkan'a ifade ettim.
Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ ile mücadeleyi de konuştuk. Bu konuda kendilerinden özellikle desteklerini istedim. Zira Mozambik'te de belli yerlerde bunların nasıl biz de silahlı kuvvetlere, polis teşkilatımıza yerleşmişse, nasıl ki devletin kurumlarına sızmışlarsa aynı prensibi dünyanın dört bir köşesine yaygın olan bu örgüt burada da yapacaktır.
Bunun farkında olması temennisinde bulundum. Bu bir dost, kardeş temennisidir. Bununla ilgili olarak da Mozambikli dostlarımızın çokça kullandığı bir söz var: 'Dostu olan kişi her şeye sahiptir' Ben de dostu olan bir arkadaşımla bunları rahatlıkla konuştum. Birlikte zor günde aşacağımız konular var.
İLK ZİYARET
Mozambik Cumhurbaşkanı Nyusi ise, Erdoğan'ın ziyaretinin çok önemli olduğunu belirterek, "Ülkemize Türkiye Cumhuriyeti'nden bir devlet adamının ilk ziyaretini gerçekleştirmesinden büyük onur duyuyoruz. Son derce memnunuz. Bu ziyaretle dostluğumuzu daha da sağlamlaştırmış oluyoruz" dedi.
VİZELER KALDIRILDI
Türkiye ile Mozambik arasında diplomatik, hususi ve hizmet pasaportlarında vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması anlaşması, siyasi istişare mekanizması kurulmasına dair anlaşma, ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşması, yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşması, kültür alanında mutabakat zaptı ve turizm alanında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci imzaladı.
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