Savaşı kaybetti

Gaziantep'te 13 Ocak'ta askerden izne gelen Adil Özdurmuş ile arkadaşları Enes Birincioğlu'nun bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Özdurmuş'un öldüğü kazada yaralanan gence, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale etti. Tam o sırada ekibi, Oğuzhan P. yönetimindeki otomobil ezdi. Kazada, sağlıkçı İlknur Bedir ağır yaralandı.
KOCASI İSYAN ETTİ
Kaza sonrası Oğuzhan P'nin serbest kalmasına Bedir'in eşi Hüseyin Bedir, tepki gösterdi. Bu arada dün acı haber geldi. Tam 11 gündür yoğunbakımda tedavi gören genç sağlıkçıkadın dün hayatını kaybetti. Bir çocuk annesinin ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Bu arada alkollü olduğuileri sürülen Oğuzhan P. hakkında,hem Hüseyin Bedir, hem de SağlıkBakanlığı dava açtı.
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