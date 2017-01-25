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Savaşı kaybetti

Trafik kazasında yaralılara müdahale ederken bir başka aracın altında kalan İlknur Bedir, 11 gün yaşam savaşı verdi. Ancak sağlıkçı kadın, hayatını kaybetti...

Savaşı kaybetti
Gaziantep'te 13 Ocak'ta askerden izne gelen ile arkadaşları Enes Birincioğlu'nun bulunduğu otomobil, şarampole devrildi. Özdurmuş'un öldüğü kazada yaralanan gence, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi müdahale etti. Tam o sırada ekibi, Oğuzhan P. yönetimindeki otomobil ezdi. Kazada, sağlıkçı İlknur Bedir ağır yaralandı.

KOCASI İSYAN ETTİ
Kaza sonrası Oğuzhan P'nin serbest kalmasına Bedir'in eşi Hüseyin Bedir, tepki gösterdi. Bu arada dün acı haber geldi. Tam 11 gündür yoğun bakımda tedavi gören genç sağlıkçı kadın dün hayatını kaybetti. Bir çocuk annesinin ölümü, yakınlarını yasa boğdu. Bu arada alkollü olduğu ileri sürülen Oğuzhan P. hakkında, hem Hüseyin Bedir, hem de Sağlık Bakanlığı dava açtı.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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