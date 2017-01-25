Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda anayasa değişikliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bu anayasa değişikliği muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur" dedi.
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti 115. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşmada,"Türkiye değişecek siz de değişeceksiniz kardeşim başka yolu yok. Değişime ayak uydurmayan herkes yok olmaya mahkumdur, biz de dahil. Vatandaş değişimi zorluyor, değişim istiyor. Direnen biz olamayız. Biz aksine değişimi zorlamamız lazım."
KESİN TARİH HAFTA İÇİ AÇIKLANACAK
Başbakan Yıldırım sözlerine şöyle devam etti; "Bu anayasa değişikliği muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu YSK'nın vereceği karar. Biz onların adına burada tarih söylememiz doğru olmaz. Yapılan değişiklik şimdi Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu. Cumhurbaşkanı imzalayacak veya imzalamayacak. Biz imzalayacağını umit ediyoruz, geri gönderirse daha çok vakit kaybederiz. Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra 60 günü takip eden ilk pazar günü halkoylaması yapılır diyor kanun"
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