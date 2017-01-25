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'ya sızan görevlilerini deşifre eden 'cü tutuklandı

Terör örgütü 'ya sızan emniyet ve görevlilerinin listesini Kuzey Irak'a götürerek PKK yöneticilerine veren 'nün "eğitim imamı" tutuklandı.

PKKya sızan MİT görevlilerini deşifre eden FETÖcü tutuklandı

Bursa merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda örgütün "eğitim imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan, terör örgütü 'ya sızan emniyet ve görevlilerinin listesini, FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" D.E. ile Kuzey Irak'a giderek PKK yöneticilerine verdikleri iddia edilen tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Cemal Bulut'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Bulut, adliyeye sevk edildi. Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cemal Bulut hakkında, terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Kuzey Irak'a giderek PKK yöneticilerine verdikleri iddiasıyla ulusal basında haberlerin çıktığı tarihte, zanlının yurt dışında bulunduğu ve sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.

Bulut'un Bursa, Gaziantep ve Diyarbakır illerindeki FETÖ/PDY'nin okullarında kurucu müdürlük yaptığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen Kaynak Holding'de de insan kaynakları müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.

EMNİYET VE MİT GÖREVLİLERİNİN LİSTESİNİ PKK'YA VERDİ
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan ve bünyesinde 8 özel eğitim kurumu bulunan Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri AŞ'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 7 ilde 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, 27 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da yakalanan Cemal Bulut'un FETÖ/PDY'nin "eğitim imamı" olduğu ve terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" D.E. ile Kuzey Irak'a giderek PKK yöneticilerine verdikleri iddia edilmişti.

Konuyla ilgili daha önce de ulusal basında haberlerin çıktığı, Bulut'un ayrıca örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenilmişti. Bulut'un dışında zanlılardan 3'ünün de ByLock kullandığı belirlenmişti.

Operasyonda zanlı A.K'ye ait evdeki aramada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen tarafından örgüt üyelerine bağlılığı ve itaatkar olmaları halinde kurtuluşa erecekleri mesajı veren ve alt bölümünde, "El yazıları muhterem hocamız M. Fetullah Gülen'e aittir." ibaresi bulunan tablo bulunduğu kaydedilmişti. Evde ayrıca Fetullah Gülen tarafından itaatkar örgüt üyelerine hitaben verilen ve altında "Fetullah Gülen" ibaresi bulunan, "Neylesin" isimli 5 kıtadan oluşan şiir tablosu ele geçirilmişti.

Gözaltındaki zanlılardan 24'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Bunlardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 7'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bulut haricindeki 2 kişi ise emniyetten salıverilmişti.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 12:45
YORUMLAR 34 yorum yapıldı

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ALPASLAN ALPASLAN

HER ÜLKEDE VATANA İHANET ÖLÜMLE CEZALANDIRILIYOR BİZDE İSE LAFTA

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 22:00
vatandaş vatandaş

tam bir hain , yere batsın böyle imam.

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 21:25
orxanorxan orxanorxan

çok şey yazarım yayınlamasınız :)

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 21:16
theworldisbiggerthanfive theworldisbiggerthanfive

Bu İngiliz köpeğinin yaptığı şey Mit mensubu nice vatan evladının hayatına kastederek "Milli Birlik ve Kardeşlik süreci" adı verilen bir süreci sona erdirmek olmuştu. Bu süreç bitince ne oldu? Operasyonlar başladı ve yaklaşık 1000 şehit verdik ama 10.000 terörist öldürüldü. Bu ingiliz köpeği İngilizler yerine asil Türk milleti için çalışsaydı, belki de hiçbir terör operasyonuna gerek kalmadan Milli ve Üniter devlet yapısı korunmuş ve Suriye'de de bir PYD belası ile uğraşmıyor olabilirdik. Neyse, her olan şeyde bir hayır vardır. Şehidlerimizin ruhu şâd olsun!

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 21:00
necmiu necmiu

Neylesin memleket böyle şerefsizleri alçaklıkta zirve yapmışlar.Buna bu listeyi kim vermiş mit den veya emniyetten onları da bulmak lazım.oradaki kardeşlerimiz bu itlerin yüzünden şehadet şerbetini içmiştir.Çok yazık

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 20:49
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