Onur kırıcı!

İstanbul'da eski sevgilisi MelisÇakır'ı dövdüğü iddiasıyla yargılanan OnurÖzbizerdik davasında yeni gelişme yaşandı.Mahkemede tekrar ifade veren Çakır, eskierkek arkadaşı Özbizerdik'in kendisini tehditettiği için mahkemede doğruyu söylemediğinibelirtti: "Sanık beni tehdit ettiği içinmahkemede ifademi değiştirdim. Karakoldakisöylediklerimin doğru olduğunu belirtmekistiyorum. Yere düşmedim. Burnumu Onurkırdı" dedi. Duruşma ertelendi.
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