Onur kırıcı!

İstanbul'da eski sevgilisi Melis Çakır'ı dövdüğü iddiasıyla yargılanan Onur Özbizerdik davasında yeni gelişme yaşandı. Mahkemede tekrar ifade veren Çakır, eski erkek arkadaşı Özbizerdik'in kendisini tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söylemediğini belirtti: "Sanık beni tehdit ettiği için mahkemede ifademi değiştirdim. Karakoldaki söylediklerimin doğru olduğunu belirtmek istiyorum. Yere düşmedim. Burnumu Onur kırdı" dedi. Duruşma ertelendi.