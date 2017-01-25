Mumcu için anma töreni

24 yıl önce Ankara'da evinin önünde aracına bomba koyularak yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar UğurMumcu törenle anıldı. Suikaste uğradıgı noktada düzenlenen anma törenine eşi Güldal Mumcu, Çocukları Özgür ve ÖzgeMumcu'nun yanı sıra, CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.FailiMeçhuller ve Uğur Mumcu anıtına karanfil bırakan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Katledilişinin 24. yılında anıyoruz, anmaya devam edeceğiz. Hala bekliyoruz, katillerin arkasında kimler vardı, asıl failler kimlerdir?" dedi.
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