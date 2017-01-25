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Mumcu için

Mumcu için anma töreni
24 yıl önce Ankara'da evinin önünde aracına bomba koyularak yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu törenle anıldı. Suikaste uğradıgı noktada düzenlenen ne eşi Güldal Mumcu, Çocukları Özgür ve Özge Mumcu'nun yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.Faili Meçhuller ve Uğur Mumcu anıtına karanfil bırakan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, "Katledilişinin 24. yılında anıyoruz, anmaya devam edeceğiz. Hala bekliyoruz, katillerin arkasında kimler vardı, asıl failler kimlerdir?" dedi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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