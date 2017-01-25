Livaneli 11 Ağustos 1996 tarihli makalesinde Başkanlık sisteminin Türkiye için doğru bir sistem olduğunu, bugün gerçekleşen anayasa değişikliğindeki maddelere yakın ifadelerle anlatıyor ve okurlarına şöyle sesleniyor: "Devlet Başkanını parlamento değil biz seçiyoruz. Hem de büyük sorumluluklar yükleyerek… Böyle bir sistem bugünkünden çok daha doğru görünüyor"
Livaneli'den başkanlık sistemine destek
Yeni anayasanın halkın önüne gitmemesi için her yolu deneyen ve 'rejim değişiyor' yaygarası koparan CHP yine suçüstü yakalandı. CHP eski İstanbul milletvekili, sanatçı Zülfü Livaneli'nin başkanlık sistemine destek verdiği ortaya çıktı.
Livaneli 11 Ağustos 1996 tarihli makalesinde Başkanlık sisteminin Türkiye için doğru bir sistem olduğunu, bugün gerçekleşen anayasa değişikliğindeki maddelere yakın ifadelerle anlatıyor ve okurlarına şöyle sesleniyor: "Devlet Başkanını parlamento değil biz seçiyoruz. Hem de büyük sorumluluklar yükleyerek… Böyle bir sistem bugünkünden çok daha doğru görünüyor"
Etiketler: Zülfü Livaneli , CHP , yeni anayasa
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eeee CHP buna ne diyeceksinn:))
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