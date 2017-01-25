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Livaneli'den başkanlık sistemine destek

nın halkın önüne gitmemesi için her yolu deneyen ve 'rejim değişiyor' yaygarası koparan yine suçüstü yakalandı. CHP eski İstanbul milletvekili, sanatçı 'nin başkanlık sistemine destek verdiği ortaya çıktı.

Livaneliden başkanlık sistemine destek
eski Milletvekili 'nin Milliyet Gazetesi'nde köşe yazısı yazdığı dönemde Başkanlık Sistemini anlattığı ve desteklediği ortaya çıktı.

Eski CHP'li Zülfü Livaneli'den 'Başkanlık'a destek

Livaneli 11 Ağustos 1996 tarihli makalesinde Başkanlık sisteminin Türkiye için doğru bir sistem olduğunu, bugün gerçekleşen anayasa değişikliğindeki maddelere yakın ifadelerle anlatıyor ve okurlarına şöyle sesleniyor: "Devlet Başkanını parlamento değil biz seçiyoruz. Hem de büyük sorumluluklar yükleyerek… Böyle bir sistem bugünkünden çok daha doğru görünüyor"
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 21:57
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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emine emine

eeee CHP buna ne diyeceksinn:))

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 22:14
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