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: Bu 'a aykırı

CHP Genel Başkanı , katıldığı bir televizyon programında, değişikliğinin 'a aykırı olduğunu iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu.

Kılıçdaroğlu: Bu anayasa İslama aykırı

CHP Genel Başkanı Kemal , Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programda Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören değişikliğini eleştirirken ilginç bir çıkışta bulundu.

BU SİSTEM İSLAMİYET'E AYKIRI
Cumhurbaşkanlığı sisteminin dinine aykırı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu "Bu inanç açısından da doğru değil, demokratik açıkdan da doğru değil. İslamiyet'te istişare vardır. Burada öyle bir şey yok. Her şeye tek başına karar verecek" dedi.

Altaylı'nın "ama bakanlar kurulu olacak" itirazı karşısında iddiasını destekleyemeyen Kılıçdaroğlu, tekrar "tek başına karar verecek" ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu:
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 10:39
YORUMLAR 18 yorum yapıldı

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deli balta deli balta

kemal kılıçtaroğlu rakıyı fazla kaçerdı galiba

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 17:22
Bayram Muradhan Bayram Muradhan

İnsanlık tarihinde hainlikte FetÖ ve çarkta Kılıçdaroğlu klasikleri unutulmaz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 17:18
ibrahim ibrahim

yok artık bu da chp nin kuyruklu yalanı olsa gerek ,ulan siz islamdan ne anlarsınız ,hacca giden amcaya demedinizni ,muhammed seni bırakmaz ,,,diye dalga geçiyordunuz,,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 25.01.2017 16:37
yunus yunus

Deseler ki yeryüzünün an cahil, en ahmak, en kullanışlı adamı kim diye hiç tereddütsüz bu şahıs derim.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 25.01.2017 16:03
xs xs

Hayatımda bu kadar komik siyasetçi görmedim desem yalan olmaz.Eğer bu adamın peşinden gidenlerde böyleyse vay bu ülkenin haline.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 25.01.2017 15:37
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