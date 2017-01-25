CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu programda Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğini eleştirirken ilginç bir çıkışta bulundu.
BU SİSTEM İSLAMİYET'E AYKIRI
Cumhurbaşkanlığı sisteminin İslam dinine aykırı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu "Bu inanç açısından da doğru değil, demokratik açıkdan da doğru değil. İslamiyet'te istişare vardır. Burada öyle bir şey yok. Her şeye tek başına karar verecek" dedi.
Altaylı'nın "ama bakanlar kurulu olacak" itirazı karşısında iddiasını destekleyemeyen Kılıçdaroğlu, tekrar "tek başına karar verecek" ifadesini kullandı.
SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada alay konusu oldu:
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kemal kılıçtaroğlu rakıyı fazla kaçerdı galiba
İnsanlık tarihinde hainlikte FetÖ ve çarkta Kılıçdaroğlu klasikleri unutulmaz.
yok artık bu da chp nin kuyruklu yalanı olsa gerek ,ulan siz islamdan ne anlarsınız ,hacca giden amcaya demedinizni ,muhammed seni bırakmaz ,,,diye dalga geçiyordunuz,,,
Deseler ki yeryüzünün an cahil, en ahmak, en kullanışlı adamı kim diye hiç tereddütsüz bu şahıs derim.
Hayatımda bu kadar komik siyasetçi görmedim desem yalan olmaz.Eğer bu adamın peşinden gidenlerde böyleyse vay bu ülkenin haline.
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