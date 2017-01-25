Kayak faciası

16 yaşındaki Yiğithan, Erciyes Dağı’nda kayak yapmaya başladı. Bir süre sonra pistin dışına çıkarak uçuruma yuvalandı. Bir kayaya çarparak yaralandı. 4 saat sonra baygın halde bulunan genç, hastaneye kaldırıldı. Ancak iç kanama nedeniyle kurtarılamadı
Liseli Yiğithan Selvi'nin kayak tatili, ölümle sona erdi. 16yaşındaki Yiğithan, İstanbul Özel Yeni Nesil 2000 Lisesi öğrencisiydi. Sömestr tatiline giren genç, babası emekli gazi Yarbay Hayati Selvi ve annesi Ceyhan Selvi ile birlikte kayak yapmak için Kayseri'ye gitti. Aile, kış sporları merkezi Erciyes Dağı'ndaki oteller bölgesinde bulunan Orduevi'ne yerleşti. Yiğithan, önceki gün kayak için teleferikle pistin en üst istasyonuna gitti. Burada kayak yapmaya başlayanYiğithan, uluslararası kayakpistindeki turuncu fileleri geçti. Ardından ezilmemiş karların olduğu yasaklı bölgede kaymak istedi. Bir süre sonra Şeytanderesi girişindeki kayalık alandaki derin vadiye yuvarlanan genç, kayalardan birine çarparak baygınlık geçirdi. YiğithanSelvi'den uzun süre haber alamayanailesi ise durumu jandarmaya bildirdi. Kurtarma ekipleri, pist ve pist çevresinde arama kurtarma çalışmalarına hız verdi. Ekipler, yaklaşık 4 saat sonra cep telefonu sinyalinden Yiğithan'ın yerini tespit etti.
İÇ KANAMADAN CAN VERDİ
Yüksek bir kayanın dibinde baygın halde bulunan Yiğithan, ilk müdahalenin ardından paletli kar ambulansıyla 2 bin 200 metredeki oteller bölgesine ulaştırıldı. Buradan ambulansla Erciyes ÜnivcersitesiHastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç, yoğun bakıma alındı. Ancak Yiğithan, akşam saatlerinde iç kanama nedeniyle kurtarılamadı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, otopsi işleminin ardından Yiğithan Selvi'nin cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Aslen Yozgatlı olan Yiğithan, toprağa verilmek üzere havayoluyla İstanbul'a uğurlandı.
BURADA ÖLDÜ
Erciyes Dağı'nda 3 ayrı uluslararası kayak pisti bulunuyor. Etrafı filelerle çevrili pistlerde gün boyu kayakçılara Türkçe ve İngilizce pist dışına çıkmamaları, kızakla kayanların da bu pistlere girmemeleri konusunda uyarı anonsları yapılıyor.
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