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İstanbul'da plastik fabrikasında !

'de bir fabrikada nın ardından çıkan yangında 4 kişi yaralandı.

İstanbulda plastik fabrikasında patlama!

Alınan bilgiye göre, Hadımköy, Hastane Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki bir plastik fabrikasında oldu.

Plastik ham maddelerin etkileşimi sonucu meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.

Patlamada yaralanan 4 işçi, Lilyum Tıp Merkezine götürüldü. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma ve Kanuni Sultan Süleyman hastanelerine kaldırıldı.

Bu arada, itfaiye ekipleri 25 araç ve 85 personelle yangına müdahale ederken, olay yerinde 5 ambulans bekletiliyor.

Müdahale sırasında zaman zaman küçük patlamalar olduğu kaydedildi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 17:13
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