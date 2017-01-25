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İkinci hayat

İkinci hayat
İzmir'de yaşayan Gamze ve Kenan Tunalı çiftinin ilk çocukları Bade, 44 günlükken rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, 'Alagille sendromu' teşhisi koydukları bebek için karaciğer nakli önerdi. Anne Gamze Tunalı, evladına karaciğerinden parça vererek ikinci kez bebeğine can oldu.
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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