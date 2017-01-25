Burdur Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir eczaneye ilaç almaya giden 79 yaşındaki İsmail Ulusoy otomobilini park etmek istedi. Ancak, bir an kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırımı aşarak bir giyim mağazasına yöneldi. Mağazanın vitrinini kıran otomobil içeri daldı. Ulusoy kazayı yara almadan atlattı. Olay sırasında kapalı olan mağaza ile otomobilde maddi hasar oluştu. Kazanın ardından olay yerine gelen mağaza sahibinin yaşlı sürücüden şikayetçi olmadı. Hızlı ve yaşlı sürücünün yaşadığı olayın şokuyla sarsıldığı görüldü.