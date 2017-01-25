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'li vekiller tahliye edildi

'li vekiller , Ahmet Yıldırım ve İmam Taşçıer ifadelerinin ardından tahliye edildi.

HDPli 3 vekil hakkında karar verildi

Diyarbakır'da gözaltına alınan Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili , HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ifadelerinin ardından salıverildi.

Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasının duruşmasını izlerken, haklarında "zorla getirme kararı" bulunduğu gerekçesiyle duruşma salonunda gözaltına alınan Yıldırım ve Baydemir ve Taşçıer ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü, Nadir Yıldırım ve İmam Taşçıer hakkında önceki duruşmada zorla getirme kararı verilmişti.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 14:53
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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yşl yşl

ağa babaları akıl veriyordu onlarda meydanı boş bulmuştu atıp tutuyordular gözaltına alınırken o hain herifinlerin yüzlerini görmek isterdim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.01.2017 00:09
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

bu baydemir hadi tiktir tiktir demişti daha çok şeyler söylüyodu hiç kimse unutmadı zamana ihtiyaç vardı yeri gelince sorulacagını aklından geçirmiyorlardı demekki kendilerine öyle güveniyorlarmışki bol keseden atıyorlardı şimdi bunu dikin biryere vatandaşımız tükürüyle bogsun söyledigini bi tatsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 25.01.2017 16:11
tekin tekin

bu kadar pkk ,ya hizmet ettiler ,devamlı onları desteklediler ,niçin bu kadar zaman sonra göz altına alınıyorlar,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 25.01.2017 15:07
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