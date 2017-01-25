Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer ifadelerinin ardından salıverildi.
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen KCK ana davasının duruşmasını izlerken, haklarında "zorla getirme kararı" bulunduğu gerekçesiyle duruşma salonunda gözaltına alınan Yıldırım ve Baydemir ve Taşçıer ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
KCK ana davasında yargılanan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü, Nadir Yıldırım ve İmam Taşçıer hakkında önceki duruşmada zorla getirme kararı verilmişti.
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ağa babaları akıl veriyordu onlarda meydanı boş bulmuştu atıp tutuyordular gözaltına alınırken o hain herifinlerin yüzlerini görmek isterdim
bu baydemir hadi tiktir tiktir demişti daha çok şeyler söylüyodu hiç kimse unutmadı zamana ihtiyaç vardı yeri gelince sorulacagını aklından geçirmiyorlardı demekki kendilerine öyle güveniyorlarmışki bol keseden atıyorlardı şimdi bunu dikin biryere vatandaşımız tükürüyle bogsun söyledigini bi tatsin
bu kadar pkk ,ya hizmet ettiler ,devamlı onları desteklediler ,niçin bu kadar zaman sonra göz altına alınıyorlar,,
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