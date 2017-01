Gerçek dost!

en sadık hayvanların başında gelen köpek ler, her koşulda sahibini unutmuyor. Bursa 'dade, vefasıyla şaşırtıyor. Vefakar köpek, unutamadığı sahibinin her gün mezar ını ziyaret ediyor.Yıllardır felçli olan 79 yaşındaki Mehmet İlhan, 4 gün önce vefat etti. Yaşlı adamın cenaze si Orhaneli ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Mehmet İlhan'ın yıllardır baktığıise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze namazı kılınana kadar bekleyen köpek, daha sonra mezarlığa giderek sahibi gömülene kadar bekledi. Sahipsiz kalan köpeğe yaşlı adamın oğlubakmaya başladı. Sahibinin yokluğuna alışamayan Cesur'un 4 günden beri babasının mezarına gittiğini söyleyen Ali İlhan, aralarındaki dostluğu şöyle anlattı:"Babam uzun yıllar felçli yaşadı. 2 yıl önce yavruyken Cesur ismini verdiği bu köpeği sahiplendi. Ona gözü gibi bakıyordu. Babamı kaybettik.Cenaze namazı kılınana kadar ayrılmadı. Daha sonra mezarlığa kadar takip etti. Yokluğuna alışamadığı için her gün babamın mezarına gidip onu ziyaret ediyor. Babam öldükten sonra Cesur'a bir mahzunluk çöktü. Sanki hayata küstü."