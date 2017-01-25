Gerçek dost!

Köpeklerin sadakati bir kez daha kanıtlandı. 4 gün önce ölen felçli Mehmet İlhan’ın köpeği Cesur, toprağa verilene kadar bir an olsun sahibinin yanından ayrılmadı. Her gün mezarlığa giderek vefasıyla şaşırttı
İnsanlara en sadık hayvanların başında gelen köpekler, her koşulda sahibini unutmuyor. Bursa'da ölensahibini toprağa verilene kadar terketmeyen köpek de, vefasıyla şaşırtıyor. Vefakar köpek, unutamadığı sahibinin her gün mezarını ziyaret ediyor.
TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI
Yıllardır felçli olan 79 yaşındaki Mehmet İlhan, 4 gün önce vefat etti. Yaşlı adamın cenazesi Orhaneli ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Mehmet İlhan'ın yıllardır baktığı Cesur isimli köpeği ise tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Cenaze namazı kılınana kadar bekleyen köpek, daha sonra mezarlığa giderek sahibi gömülene kadar bekledi. Sahipsiz kalan köpeğe yaşlı adamın oğlu Ali İlhan bakmaya başladı. Sahibinin yokluğuna alışamayan Cesur'un 4 günden beri babasının mezarına gittiğini söyleyen Ali İlhan, aralarındaki dostluğu şöyle anlattı:
'BABAM GÖZÜ GİBİ BAKIYORDU'
"Babam uzun yıllar felçli yaşadı. 2 yıl önce yavruyken Cesur ismini verdiği bu köpeği sahiplendi. Ona gözü gibi bakıyordu. Babamı kaybettik. Köpeği tabutunun başındanöbet tuttu. Cenaze namazı kılınana kadar ayrılmadı. Daha sonra mezarlığa kadar takip etti. Yokluğuna alışamadığı için her gün babamın mezarına gidip onu ziyaret ediyor. Babam öldükten sonra Cesur'a bir mahzunluk çöktü. Sanki hayata küstü."
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