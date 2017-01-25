FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Yunan adalarına kaçmak isterken Muğla'nın Milas ilçesinde yakalanıp Erzurum'a getirilen ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Alaattin Öksüz'ün oğlu olan Yusuf Öksüz'ün (61), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ'nün Erzurum mütevelli heyetinin ileri gelenlerinden ve "Doğu Anadolu Bölgesi mali kasası" olduğu iddia edilen ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilen Yusuf Öksüz, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erzurum Adliyesi'ne götürüldü.

Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan Öksüz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.