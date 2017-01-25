Denizli'de topladıkları burs, himmet ve kurban paraları ile patlayıcı madde ticareti yaptıkları iddia edilen, Fetullahçı Terör Örgütü ile (FETÖ) bağlantılı şirketin ortakları ve çalışanlarından 5 şüpheli tutuklandı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ'ye mensup kişilerin kurduğu şirketlerin "örgüte maddi kaynak sağlamak için himmet, burs ve kurban yardımı adı altında toplanan paraları şirketlerin geliri gibi göstererek para akladıkları" yönünde bilgiler edinilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Denizli merkezli bir madencilik şirketinin kurucu ve ortaklarının FETÖ ile bağlantılı olduğu belirlenirken, şüphelilerin hesap hareketleri ile ilgili Masak'tan talep edilen raporda şirketin yüksek meblağlarda gerçeğe aykırı faturalar düzenleyerek himmet ve kurban paralarını akladığı tespit edildi.
5,5 TON PATLAYICIYI SURİYE'YE GÖNDERECEKLERDİ
Şirketin, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesindeki deposundan Suriye'ye gönderilmek istenen 5,5 ton bomba yapımında kullanılan patlayıcı maddenin, 8 Eylül 2015'te Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ele geçirildiği öğrenilirken, FETÖ'yle bağlantılı şirket hakkında açılan soruşturma kapsamında şirket ortağı ve şirket elemanı A.D, Y.Ş, H.G, M.A, M.A.G, H.M.K ve İ.S. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.D, Y.Ş, M.A, M.A.G ve H.M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.G ve İ.S. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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sahi bizim deri paraları ile himmet zimmet paraları ...deri paraları deli paraları...aldatarak kandırarak gancıklık yaparak gasp ettiğin paralar mazlumun garibin yetimin hakkı boğazına mı durdu sindire me din mi...yoksa haram zede miydin....hı de hele...
de feto ha feto ye feto...bre alamutçu hasan sabbah...kimin tasmalı beslemesi oldun...ipin hangi puştun eline ... sakanı kime kaptırdın...
hey gidinin gancık kalleş dönek fetosu...gavurun altına yattın da ne oldu...her hafta görüştüğün peygamberin şeytan mı çıktı hı de hele...
Fetö için herşey mübah..15 temmuz darbe girişimine kalkışan şerefsiz,hain pisokopat için patlayıcı ,uyuşturucu,insan ticareti ,kumpas ,şantaj gibi olaylar rutin işleridir.Obama bunu koruduğuna göre Obama'nında bir kaseti vardır:))
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