Erdoğan: Türkiye başarı hikayesi yazıyor

Doğu Afrika turunun son durağı Madagaskar'da Türk-İş Forumuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Türkiye ekonomi alanında son dönemlerde adeta bir başarı hikayesi yazdı. Dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını önümüzdeki yıl açıyoruz. Bölgemizdeki ülkelerle verimli işbirlikleri yapıyoruz. Tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız, kıskançlık değil. Sizinde dediğiniz gibi tek ağaçtan orman olmaz" dedi.

Madagaskar'daki temaslarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Madagaskar İş Forumu'nun ardından yaptığı konuşmada, "Demorkasi ve istikrar kalkınma yolunda ilerleyen Madagaskar'ın çok daha hızlı büyüyeceğine inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Türkiye ekonomi alanında son dönemlerde adeta bir başarı hikayesi yazdı. Dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını önümüzdeki yıl açıyoruz. Bölgemizdeki ülkelerle verimli işbirlikleri yapıyoruz. Tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız, kıskançlık değil. Sizinde dediğiniz gibi tek ağaçtan orman olmaz. Güç birliği yapılmadan başarıya ulaşılmaz. Madagaskar'ı dost bir ülke olarak görüyoruz. Bunun için ekonomik ilişkilerimizi, ilişkilerimizin derinliğine yakışır bir seviyeye ulaştırmak istiyoruz. Ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkinin geliştirilmesi için iş adamlarımızın önünü açmalıyız. Madagaskar'dan İstanbul'a gidiş gelişler daha kolay olacaktır. İstanbul seferleri ile Madagaskar'ın dış dünya ile ilişkilerini artırdık. THY'nin Madagaskar'daki güçlenen varlığı ilişkilerimizi güçlendirmek istediğimizin kanıtıdır. Madagaskar'ın sanayide atacağı adımlarla daha farklı bir konuma ulaşmasını istiyoruz.