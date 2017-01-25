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El Bab'da bir oldu!

El Bab yakınlarında tarafından Türk birliğinin bulunduğu bölgeye roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 in olduğu ve 5 askerin de yaralandığı açıklandı.

El Babda bir asker şehit oldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, 1 in olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak saat 17.00 sularında El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yararlılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandı.

Yapılan açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmeti kederli ailesine, TSK mensuplarına ve Yüce Milletimize baş sağlığı ve sabır; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 19:10
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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theworldisbiggerthanfive theworldisbiggerthanfive

Allah Rahmet eylesin. Şehidim Ruhun şâd olsun!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 21:03
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