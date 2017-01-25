Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak saat 17.00 sularında El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı. Yararlılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlandı.
Yapılan açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmeti kederli ailesine, TSK mensuplarına ve Yüce Milletimize baş sağlığı ve sabır; yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.
El Bab'da bir asker şehit oldu!
El Bab yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından Türk birliğinin bulunduğu bölgeye roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 askerin şehit olduğu ve 5 askerin de yaralandığı açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), El Bab civarındaki Kabr el Mukri bölgesinde DEAŞ mensubu teröristlerle yaşanan çatışmalar esnasında, 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.
Etiketler: DEAŞ , Terör örgütü , Fırat Kalkanı Harekâtı , Asker , şehit
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Allah Rahmet eylesin. Şehidim Ruhun şâd olsun!
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