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Eğitime destek

Eğitime destek
İstanbul , YGS ve TEOG sınavlarına hazırlanan öğrencilerin başarı oranını arttırmak için seminer düzenlemeye başladı. Öğrencilere sınav stresini ve kaygısını nasıl yenecekleri anlatıldı. Eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Sınavlara hazırlık aşamasında uzun ve yorucu bir süreçten geçiliyor. Öğrencilerin ders başarılarının yanı sıra psikolojilerinin de çok iyi durumda olması gerek. Bu süreç boyunca gençlerin yanında olacağız" diye konuştu.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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