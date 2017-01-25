Eğitime destek

İstanbul Tuzla Belediyesi, YGS ve TEOG sınavlarına hazırlanan öğrencilerin başarı oranını arttırmak için seminer düzenlemeye başladı. Öğrencileresınav stresini vekaygısını nasıl yeneceklerianlatıldı. Eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Sınavlara hazırlık aşamasındauzun ve yorucu bir süreçtengeçiliyor. Öğrencilerin ders başarılarınınyanı sıra psikolojilerinin de çokiyi durumda olması gerek. Bu süreçboyunca gençlerin yanında olacağız" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.