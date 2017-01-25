İstanbul'da kar alarmı verildi. AKOM, kar yağışının yarın başlayacağı uyarısınıyaptı. Açıklamada, yurt genelinin bugün Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Karlıhavanın ise bir hafta süreceği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "İstanbul başta olmak üzere yurdumuz bugün Sibirya kökenli soğukve yağışlı havanın etkisi altına girecek.Hava sıcaklıkları 8-10 derece birdenazalacak. İstanbul'da Perşembe günü kar başlayacak." Öte yandan Sibirya soğuğu Doğu illerimizi dondurdu. Hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman İlçesi'nde -34 dereceye düştü.
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