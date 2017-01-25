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Donuyoruz

Donuyoruz
İstanbul'da kar alarmı verildi. , kar yağışının yarın başlayacağı uyarısını yaptı. Açıklamada, yurt genelinin bugün Balkanlar üzerinden gelecek ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Karlı havanın ise bir hafta süreceği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "İstanbul başta olmak üzere yurdumuz bugün Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıkları 8-10 derece birden azalacak. İstanbul'da Perşembe günü kar başlayacak." Öte yandan Sibirya soğuğu Doğu illerimizi dondurdu. Hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman İlçesi'nde -34 dereceye düştü.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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