Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmada, PKK içindeki devlet ajanlarının listesini Kandil'e sızdıran ekipte olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sözde 'eğitim imamı' C.B. tutuklandı.
Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Irak'ın kuzeyine giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdiği iddia edilen örgütün "eğitim imamı C.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.B. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Devlet ajanlarını kandile sızdıran hain tutuklandı
PKK içindeki devlet ajanlarının listesini Kandil'e sızdıran ekipte olduğu iddiasıyla gözaltına alınan FETÖ'nün sözde 'eğitim imamı' C.B. tutuklandı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmada, PKK içindeki devlet ajanlarının listesini Kandil'e sızdıran ekipte olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sözde 'eğitim imamı' C.B. tutuklandı.
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