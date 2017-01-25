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Devlet ajanlarını kandile sızdıran hain tutuklandı

içindeki devlet ajanlarının listesini Kandil'e sızdıran ekipte olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'nün sözde 'eğitim imamı' C.B. tutuklandı.

Devlet ajanlarını kandile sızdıran FETÖcü hain tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında yürütülen soruşturmada, içindeki devlet ajanlarının listesini Kandil'e sızdıran ekipte olduğu iddiasıyla gözaltına alınan sözde 'eğitim imamı' C.B. tutuklandı.

Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ'nün sözde "Kuzey Irak bölge imamı" T.B. ve "medya imamı" ile Irak'ın kuzeyine giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdiği iddia edilen örgütün "eğitim imamı C.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.B. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 17:31
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