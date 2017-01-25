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'nin 'evet' mührüne de tahammülü yok

sürecinde 'hayır' kampanyası yürütecek olan seçim otobüslerindeki 'evet' mührünü fark edince apar topar kaldırdı.

CHPnin evet mührüne de tahammülü yok

, anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması hazırlıklarına başladı.

Parti, bu kapsamda ilk düzenlemeyi 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı seçim otobüslerinde yaptı.

Halk oylamasında "hayır" kampanyası yürütecek CHP, parti otobüslerindeki 'evet' mührünü fark edince apar topar kaldırdı.

Kampanya kapsamında "evet"in yanlış anlamalara neden olabileceği düşüncesiyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba 15:58
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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samir samir

evet azeriler deyir..

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 18:19
temel temel

sonuc belli bu gandinin sonu olacak bence eger evet 70% olur ise chp tam bitecek bu sefer biz hayir dedik diyecek pkk biz fetø biz hainler biz bu sefer o kavga baslar

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 18:16
Adnan Adnan

Bunlar çok normal genel başkanları kasetlerin kemal yürüyen merdivene tersten binip oyunu dahi kullanmaktan aciz olunca teşkilatınında kapasitesi bu kadar olur.Bunlar a.b.d,nin dizaynı ile bu makamlara zembille indirildiği için Halka gitmekten sarmısak görmüş vampir gibi korkarlar.

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 17:43
memo memo

dansoz ke-MAL yine iyi kivirdin asena bile senin yaninda hic kalir

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 17:40
kibarcik kibarcik

ey chp hdp yalakları allahın ıznıyle referandumu bumıllet kanırta kanırta bagırta bagırta gecırecek o zaman makatınızdan catlıyacaksınız vede catlamanız lazım

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evet0
hayır0
cevapla 25.01.2017 17:10
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