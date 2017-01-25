CHP, anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması hazırlıklarına başladı.

Parti, bu kapsamda ilk düzenlemeyi 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı seçim otobüslerinde yaptı.



Halk oylamasında "hayır" kampanyası yürütecek CHP, parti otobüslerindeki 'evet' mührünü fark edince apar topar kaldırdı.

Kampanya kapsamında "evet"in yanlış anlamalara neden olabileceği düşüncesiyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.







