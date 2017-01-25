CHP, anayasa değişikliği için yapılacak halk oylaması hazırlıklarına başladı.
Parti, bu kapsamda ilk düzenlemeyi 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde kullandığı seçim otobüslerinde yaptı.
Halk oylamasında "hayır" kampanyası yürütecek CHP, parti otobüslerindeki 'evet' mührünü fark edince apar topar kaldırdı.
Kampanya kapsamında "evet"in yanlış anlamalara neden olabileceği düşüncesiyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.
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evet azeriler deyir..
sonuc belli bu gandinin sonu olacak bence eger evet 70% olur ise chp tam bitecek bu sefer biz hayir dedik diyecek pkk biz fetø biz hainler biz bu sefer o kavga baslar
Bunlar çok normal genel başkanları kasetlerin kemal yürüyen merdivene tersten binip oyunu dahi kullanmaktan aciz olunca teşkilatınında kapasitesi bu kadar olur.Bunlar a.b.d,nin dizaynı ile bu makamlara zembille indirildiği için Halka gitmekten sarmısak görmüş vampir gibi korkarlar.
dansoz ke-MAL yine iyi kivirdin asena bile senin yaninda hic kalir
ey chp hdp yalakları allahın ıznıyle referandumu bumıllet kanırta kanırta bagırta bagırta gecırecek o zaman makatınızdan catlıyacaksınız vede catlamanız lazım
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