Bordo berelilerden kritik operasyon

Tarih 20 Ocak 2017. Saat: 13.40. Yer El-Bab'a giden Bzagah ile Kabbasin arasındaki yol. Bölgede arama tarama faaliyetleri yapan komandoların üstüne doğru hızla gelen zırhlı araç, askerlerin ateş açmasına rağmen durdurulamadı ve bomba yüklü araç büyük bir gürültü ile patladı. Yaşanan olay sonucunda 5 asker; uzman onbaşılar Emre Doruk, Bahattin Bakır, Selim Topal, uzman onbaşılar Ramazan Taşkın ve Mete Can şehit olurken 9 asker ise yaralandı.
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F-16'LAR HAVALANDI
Patlamanın ardından TSK tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. F-16'lar tarafından bölgede tespit edilen DEAŞ noktalarına bombalar yağdırıldı. Karadan ise obüsler ile bölge cehenneme döndürüldü. Toplam 21 hava akını sonucunda 46 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirilirken 16 terörist de yaralandı.
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İSTİHBARAT ÇALIŞMASI
Olaydan hemen sonra bomba yüklü aracı DEAŞ'lı Ebu Musab'ın kullandığı, canlı bombanın zırhlandırılmış bomba yüklü araç ile Türk askerlerini hedef seçtiği ortaya çıktı. Bölgede yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda ise saldırı emrinin DEAŞ yöneticisi de tespit edildi. Failin saptanmasından sonra ise sıra yerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına geldi.
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DEAŞ yöneticisinin yeri istihbarat çalışmaları sonucunda 48 saatte tespit edildi. Tespit edilmesinden sonra operasyon için düğmeye basıldı. Operasyon için TSK'nın gözbebeği olan Özel Kuvvetler Birliği, nam-ı diğer bordo bereliler görevlendirildi. 22 Ocak günü İHA'ların da desteğiyle başlayan operasyonda 5 askerin şehit 9 askerin de yaralanmasına neden olan emri veren DEAŞ yöneticisine operasyon düzenlendi. Baskın şeklinde gerçekleştirilen operasyon harekat merkezinden de canlı olarak izlendi. Vatan gazetesinde yer alan habere göre terör eyleminin emrini veren yöneticisi ise kıskıvrak ve sağ olarak yakalandı. Teröristin sorgulanmasına ise 2 gün önce başlandı.
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peki bunu besliyec ekmiyiz konuşturduktan sonra el baba götürün kafasına sıkın sakın bize besletmeyin bu haşini
Bilgiyi aldıktan sonra gebertin gitsin bizim kaçırılan askerlerin cenazesini sokak ortasına atanlardan ne beklersin
sorgu ve infaz edilmeli.
ya bu şerefsize öyle bir ceza verinki şehitlerin kanı yerde kalmasın sizleri kutluyorum türkün gücünü düya görmeye başladı dualarımız sizinle kardeşlerim büyük türk askerim
Candır ordumuz bir ölürüz bin diriliriz.
Alahım şehitlerimize rahmet eylesin,geride kalanlara sabırlar ihsan etsin şehitlerimizin kanı yerde kalmadı rabbim güç kuvvet versin.
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