Bomba dava!

İstanbul Maltepe'de 11 Kasım'da Alican Kurdaş, babası Özdemir OsmanKurdaş'a ulaştırılmak üzere onun şirketine bombalı bir paket gönderdi. Paket açılınca baba Kurdaş ile beraber sekreter, şirketin ortağı Şahnur Ağaik ile Sevgi Özcan yaralandı. Dün de cani evladın hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Alican Kurdaş'a 4 ayrı suçtan toplamda35 yıl 6 aydan 61 yıla kadar hapiscezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu bulunan şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlanacak.
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