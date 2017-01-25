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lu ücü, ünlü İngiliz şarkıcı ’in kendi kızı olduğunu iddia etti: Annesiyle aşk yaşadım. Onun da 3. ve 4. parmağı bitişik. DNA testi yaptıracağım

Bodrum ADELEti
Muğla 'da yaşayan saz ustası ve ücü Mehmet Asar'ın (52) iddiası herkesi şaşırttı. ABD'de yaşayan İngiliz şarkıcı Adele'in annesi Penny Adkins'in tatil için 1987'de Bodrum Gümbet'e geldiğini söyleyen Asar, "Penny ve arkadaşlarına iki hafta boyunca Bodrum koylarını ve Pamukkale'yi gezdirdim. Kendisini hemşire olarak tanıttı. Birbirimizden hoşlandık, sevdik. İlişkimiz aylarca devam etti. Beni İngiltere'ye götürmek istedi. Kabul etmedim. Birkaç kez telefonla görüştük. Sonra aramızdaki bağ koptu. Annesiyle birlikte olduğumuz tarihle, Adele'in doğum tarihi birbirine tam olarak uyuyor" dedi.

PARMAKLARI BİTİŞİK
Geçen yıl Grammy ödüllerini kazanınca merak edip araştırdığını belirten Asar şöyle devam etti: "Ailesine baktığımda, annesinin yıllar önce benim aşk yaşadığım İngiliz kadın olduğunu öğrenince şoke oldum. Yıllar geçmesine rağmen değişmemişti. Ardından Adele'in konserler sırasında sağ elini kaldırdığında 3 ve 4'üncü parmaklarının bitişik olduğunu gördüm. Çok şaşırdım çünkü, benim de sağ elimin 3. ve 4. parmakları bitişiktir. Ayrıca Adele'nin söylediği şarkılarda yaptığı vurgular, benim söylediğim eserlerdeki vurgulara çok benziyor. Bu da genetik olabilir. Adele'in annesini tanıdıktan sonra hiç evlenmedim. Yıllarım onu düşünmekle geçti. Kızımın gerçekleri öğrenmesini istediğim için bunu açıklamak zorunda kaldım. Adele ve annesini Bodrum'a davet ediyorum. Kesinlikle yım. Bunu hissediyorum. DNA testi bile yaptırmaya hazırım. En önemlisi de hiçbir beklentim yok. Sadece kızım gerçekleri bilsin istiyorum."



Grammy ödüllü şarkıcı Adele'in sağ elinin 3. ve 4. parmağı birbirine yapışık. Bunu gören Mehmet Asar, "İşte o zaman kızım olduğunu anladım " dedi.



AİLEM TÜRK
Ünlü şarkıcı Adele, bir röportajında "Yemek yemeyi seviyorum... Aslında çok komik, çünkü bütün ailem zayıf. Ailem Türk, İspanyol ve İngiliz asıllı... Ben babamdan dolayı yarı Galli'yim, bu yüzden de yuvarlak hatlarım var. Kilolarım babamdan geliyor" demişti.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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